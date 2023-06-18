Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkan Vekili Şeref Keskin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Genel Meclisi Üyesi Mehmet Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin de hazır bulunduğu incelemelerde Milletvekili Kaya ve Vali Çiftçi, yetkililerden mevcut durum hakkında bilgi aldı. Osmancık’ta Osmanlı padişahlarından II. Beyazıt tarafından 1469 yılında sekizgen planlı olarak yaptırılan tarihi Koyunbaba Türbesi restorasyon çalışma projesi İl Özel İdaresi tarafından İl Özel İdaresi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının (OKA) bütçesi kullanılarak hazırlandı ve Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı.

300 günde tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışması Ankara Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü kontrolünde yüklenici Osman Gülsüm tarafından yapılmaya başlanırken, 3 milyon 552 bin 850 TL bedel ile yapıldığı bildirildi. Restorasyon çalışmalarının 2024 yılı Şubat ayında bitirilmesi planlanıyor.





Tarihi aşhane de hizmete girecek

Restorasyon çalışmaları çerçevesinde türbe önündeki eklenti yıkılırken, özgün malzemesiyle Meydan Evi yapılacak, aşhane hizmete girecek. Türbenin restorasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları çerçevesinde yıpranmış malzemeler aslına uygun şekilde restore edilecek, bozulan ve yıkılan yerler özgün malzemesiyle yenilecek. Ayrıca çevre düzenlemesi yapılarak, şadırvan, kamelya gibi yapılar yapılacak.