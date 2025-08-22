Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyarete İl Müdür Yardımcısı İsmail Çitil, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilgener, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdür Vekili Muhittin Biçer ve Ziraat Mühendisi Hayati Koca da hazır bulundu.

Görüşmede, ilçede yürütülen tarımsal faaliyetler, üreticilere yönelik projeler, kırsal kalkınma çalışmaları ve tarımsal verimliliğin artırılmasına yönelik planlamalar ele alındı. Karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda, yerel üretimin desteklenmesi ve çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapıldı.

Ziyaretin anısına Gelgör, Taş’a ilçeyi simgeleyen özel bir topla hediye takdim etti. Nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Gelgör, tarımsal kalkınma alanında yürütülecek projelerde iş birliğinin süreceğini ifade etti.

Muhabir: Haber Merkezi