AK Parti İlçe Başkanı Okudan, cezaevinin sadece bir kamu yatırımı değil, aynı zamanda ilçenin sosyal ve ekonomik gelişimini doğrudan etkileyecek önemli bir adım olduğunu söyledi.

Yeni cezaevi yatırımıyla birlikte Osmancık’ta çeşitli alanlarda gelişim sağlanacağını belirten Okudan, “Bu proje ile ilçemize yeni istihdam alanları kazandırıyor, ekonomik hareketlilik sağlıyor ve yerel esnafımıza doğrudan katkı sunuyoruz. Aynı zamanda kamu yatırımları açısından da ilçemiz adına büyük bir kazanım elde etmiş oluyoruz” dedi.

Modern, güvenli ve donanımlı altyapısıyla dikkat çeken cezaevi yapısının, hem adalet sisteminin ihtiyaçlarını karşılayacağını hem de ilçeye uzun vadeli faydalar sağlayacağını söyleyen AK Parti İlçe Başkanı Okudan, “İstihdamdan altyapıya, sosyal gelişimden ekonomik canlılığa kadar birçok alanda Osmancık’ı ileriye taşıyacak bu yatırımın hayırlı olmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya’ya da teşekkür eden Okudan, “Bu stratejik yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, milletvekilimiz Av. Oğuzhan Kaya’ya ve tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

