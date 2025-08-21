Osmancık Belediyesi, ilçedeki yeşil alan ve parklarda kapsamlı bir bakım-onarım çalışması yürütüyor.

Osmancık Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi ekipleri, kent merkezindeki tüm park ve yeşil alanlarda çim biçme, yabani ot temizliği ile parklarda zarar gören kamelya ve çocuk oyun alanlarını elden geçirerek, boya ve tamiratını gerçekleştiriyor.

Bu konuda yoğun bir mesai harcayan Park ve Bahçeler Birimi ekipleri tarafından son olarak, Mustafa Kemal Atatürk Parkı’nda (Kent Park) kamelya boyaması ve tamirat çalışması yapılırken, Çorum Caddesi’nde refüj ve kaldırım kenarlarında ot biçme çalışması, Güreş Sahası’nda ise bakım ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Ekipler, Çitlenbik Parkı ve çevresindeki kaldırımlarda ot biçme çalışmaları yaparken, Şehit Şenay Aybüke Yalçın Parkı’nda kamelya boyama çalışması, Zerat Zeytinli Caddesi’nde de ot biçme ve temizlik çalışması yaptılar.

İlçedeki tüm park ve yeşil alanların periyodik olarak bakım altında tutulduğu belirtilirken, Park ve Bahçeler Birimi ekiplerinin çalışmalarını planlı şekilde süreceği kaydedildi.

Muhabir: Haber Merkezi