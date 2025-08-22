Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere ilçeye geldi. Taş ilçe programı kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nü ziyaret etti. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sencer Bilgener, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, ilçede yürütülen tarım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, daha sonra ilçede faaliyet gösteren ve bakanlıktan destek almaya hak kazanan Kanıtemiz ve Kavasoğlu Çeltik Fabrikaları’nı inceledi.

Hasan Taş, yaptığı açıklamada, üretimin ve yatırımın yanında olmaya devam edeceklerini belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi