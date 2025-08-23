Çorum'un Osmancık ilçesi Avlağı Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden, emekli öğretmen, eğitimci yazar siyasetçi Hasan Çıplak, vefat etti.

Hasan Çıplak’ın cenazesi Cuma namazını müteakip Osmancık merkez Beyler Çelebi Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Osmancık Asri mezarlıkta toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Sadık Eker, İl Genel Meclis Üyesi Selim Dölcü, Kent Konseyi Sekreteri Abdullah Keskin, sevenleri ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ