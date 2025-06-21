Osmancık’ta 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanması dolayısıyla 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu’nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Gür, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci ile birlikte öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Büyük heyecanın yaşadığı programda öğrencilere karneleri Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve diğer protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. İlçe genelinde 16 ilkokul, 22 genel ortaöğretim ve 16 mesleki ve teknik okulda eğitim öğretime devam eden öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Törende kısa bir konuşma yapan Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin mutlu günlerine ortak olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, öğrencilere mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçirmelerini diledi. Başkan Gelgör, öğrencilerin eğitimine emek veren tüm öğretmenlere de teşekkür etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ