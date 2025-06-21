İlçede Hüseyin Gazi İlk-Ortaokulu’nda düzenlenen törende karneler protokol üyeleri tarafından dağıtıldı. Törene Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrullah Şahin, AK Parti Alaca İlçe Başkanı Mücahit Gürsoy, MHP Alaca İlçe Başkanı İsa Duru. CHP Alaca İlçe Başkanı Kenan Mazıbaşı, İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, Kütüphane Müdürü Alim Ünverdi, okul öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Öğrencilerin büyük heyecan yaşadığı programda, karneler Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan ve diğer protokol üyeleri tarafından dağıtıldı.

Alaca’da 48 okulda, 355 derslikte eğitim öğretim gören toplam 4 bin 748 öğrenci karnelerini alarak, ilçede görev yapan 431 öğretmenle birlikte yaklaşık 2,5 aylık yaz tatiline girdiler.

Programda öğrencilerin karne heyecanını ortak olan Alaca Belediye Başkanı Arslan, öğretmenlerle de bir süre sohbet ederek, özverili çalışmaları için kendilerine teşekkür etti. Başkan Arslan, karne alan öğrencilere de aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve keyifli bir tatil dönemi geçirmeleri temennisinde bulundu.

YENİ ÖĞRETİM YILI 8 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK

2025-2026 eğitim öğretim yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 8 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Birinci dönem ise 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak.

Editör: Haber Merkezi