Çorum'un Alaca ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı düzenlendi.

Programa, ilçe protokolü ve çok sayıda jandarma personeli katıldı.

Buluşmada Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, özveriyle görev yapan tüm jandarma personelinin anlamlı gününü kutladı.

Jandarma Teşkilatı’nın köklerine ve millet nezdindeki saygınlığına vurgu yapan Başkan Arslan, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan kahraman jandarma personelimize şükranlarımı sunuyorum. Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Editör: İHA AJANS