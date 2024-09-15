2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Osmancık’ta İlköğretim Haftası coşkuyla kutlandı. Tevfik İleri Kız Anadolu Lisesi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yer aldı.

Açılış konuşmaları ve yeni eğitim öğretim yılının kutlanmasının ardından minik öğrenciler çeşitli gösteriler sundular. Öğrencilerin gösterileri programa katılanlar tarafından büyük alkış aldı.

Törene Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bazı daire müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Editör: SELDA FINDIK