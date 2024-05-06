Osmancık Belediyesince Millet Bahçesi'nde düzenlenen Geleneksel Hıdırellez Şenliklerinde halk oyunları gösterisi, yöresel yemek yarışması, konser ve çocuklara özel etkinlikler yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, burada yaptığı konuşmada, Hıdırellez'in Osmancık'ın geçmişinde iz tutan önemli bir gün olduğunu söyledi.

İlçede Hıdırelez'in geleneksel olarak kutlandığını hatırlatan Gelgör, “Son yıllarda pandemi süreci nedeniyle Hıdırellez etkinlikleri yapamamıştık. Geçtiğimiz yıl da 6 Şubat depremindeki yasımız nedeniyle etkinlik yapmadık. Ancak Hıdırellez ilçemizin kültüründe önemli bir yere sahip. Asırlardır kültürel olarak kutlanıyor. Biz de kültürümüzü yaşatmaya, gelecek nesillere aktarmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: AA AJANS