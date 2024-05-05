Koyunbaba Mahallesi’nde kurulan Cumartesi Pazarı’nda, pazarcı esnafının şemsiyeleri uçtu, yollar adeta göle döndü. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar fırtına ve doludan dolayı zor anlar yaşarken herhangi can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Sağanak yağmur, dolu ve fırtına sonrasında ilçede göle dönen bazı noktalarda yine benzer görüntüler yaşandı. Baltacı Mehmet Paşa ve Fatih Caddesi'nde yoğun su akışı ve birikintiler oluştu, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yolu kullanmakta zorluk çektiler. 

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Editör: İHA AJANS