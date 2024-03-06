31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlere yaklaşırken parti ve adaylar da seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Çalışmalarda ekonomik vaatler de gündemin en çok konuşulanları arasında yerini alıyor. Bunlardan en fazla dikkat çekeni de AK Partisi Osmancık Belediye Başkanı Adayı Emin Serdar Kurşun'un emekliliklere vaadi oldu. Başkan Adayı Emin Serdar Kurşun, tekrar belediye başkanı olarak göreve geldiğinde ilçede yaşayan emekli vatandaşlardan su ücreti alınmayacağını duyurdu.

Editör: İHA AJANS