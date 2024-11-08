Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Bocce, Bowling ve Dart İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında Osmancık’ta düzenlenen Dart İlçe Birinciliği’nde heyecan sona erdi. Osmancık Ada Spor Kompleksi’nde gerçekleşen müsabakalara toplam 68 sporcu katılım sağladı. İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda kızlarda Maide Göktürk, erkeklerde ise Mehmet Demirci birincilik kürsüsüne çıkan isimler oldular. Kızlarda Neslihan Gül ikinci, Elmas Demirci üçüncü ve Esra Kaya dördüncü olurken, erkeklerde ise İlhan Aycan ikinci, Koray Boyar üçüncü ve Şaban Sarı dördüncülüğü elde etti.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.