Osmancık Atatürk Ortaokulu'nun yeni binasında ilk ders zili çalan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, “Sevgili öğrenciler, çok kıymetli öğretmenlerimiz, değerli yöneticilerimiz, sevgili veliler hepinizi sevgi, saygı muhabbetle selamlıyorum. Malumunuz bugün yeni bir eğitim öğretim yılını açıyoruz, yeni bin eğitim öğretim yılına başlıyoruz. Bu eğitim ve öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, yöneticilerimize, velilerimize hayırlı uğurlu olmasını ve Çocuklarımıza da başarılar diliyorum. Bu arada malumunuz daha önceki okulumuzun yerine yeni bir okul binası yapıldı. Ben bu güzel okulumuzun da öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Osmancık'ta faaliyet gösteren ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 6 bin 892 öğrenci ile 548 öğretmen 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başladı. Öğrenciler, okula gelerek arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken ders kitapları da sıralardaki yerini aldı.

Yaz tatilinin sona ermesiyle okul öncesi ve birinci sınıflar için uyum eğitimi geçtiğimiz hafta tamamlandı. Bugün de diğer kademeler için ilk ders zili çaldı. Osmancık'ta 548 öğretmen, temel eğitimde 4 bin 918, ortaöğretimde 1974 olmak üzere toplam 6 bin 892 öğrenci 2024-2025 eğitim-öğretim yılına başladı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli bu öğretim yılında; Okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak, öğretmen eğitimleri ise tamamlandı. Birinci dönem ara tatili 11 Kasım 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 15 Kasım 2024 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.

ÖĞRENCİLER YENİ BİNA DA EĞİTİME BAŞLADI

1963 yılında eğitim-öğretime başlayan Atatürk Ortaokulu'nun yeni binasının inşaatı tamamlandı. Öğrenciler yenide binada eğitim öğretime başladı.

Osmancık'ta 1963 yılında eğitim-öğretime başlayan Atatürk Ortaokulu'nun mevcut binası, 24 Şubat 2023 Cuma günü ders bitiminde eğitim öğretime kapatılmış öğrencileri ise 27 Şubat 2023 tarihi itibariyle Akşemseddin İlkokulunda eğitime başlamıştı. Hakkında YIK-YAP kararı bulunan ve 12 sınıf, 4 kattan oluşan okulun yeni binasının inşaatı tamamlanarak 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazır hale geldi.

Editör: İHA AJANS