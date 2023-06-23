Türkiye Voleybol Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Türkiye Şampiyonası Samsun’da yapıldı.

Fenerbahçe, Vakıfbank, Arkasspor ve Karşıyaka gibi Türkiye’nin dev kulüplerinin yer aldığı şampiyonada Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor C grubunda yer aldı. Grup’ta oynadığı ilk maçında Bahçelievler Belediyespor’a 3-1, ikinci maçında ise İzmir temsilcisi Rota Koleji’ne 3-0, son maçında ise Türkiye’nin dev kulübü Arkasspor’a 3-2 mağlup olan Çorum’un genç sultanları grubu 1 puanla son sırada tamamlayarak şampiyonaya veda etti.

Türkiye’nin dev bütçeli takımlarına karşı 3 maçta gösterdiği performans ile alkışı hak eden Çorum’un genç sultanları Samsun’da gönüllerin şampiyonu oldu.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz, Arkasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini galibiyeti kıl payı kaçırdıklarını söyledi. Oyuncuları ile gurur duyduğunun da altını çizen Gökgöz, “Böyle büyük takımlara karşı iyi mücadele ederek başa baş oynamakta bizim adımıza büyük kazanç oldu. Turnuva sonunda tüm rakiplerimizin yöneticileri hocaları taraftarları ve velileri tarafından gönüllerin şampiyonu olarak görülmek bize büyük gurur verdi. Anadolu da küçük bir ilçeden büyükşehir takımlarına karşı yüzlerce takım arasından son 16 takım arasına kalmak yaptığımız çalışmaların güzel bir ödülü oldu. Bundan sonraki hedefimiz altyapıda daha çok çalışıp Türkiye Finallerine katılabilmeyi sürekli hale getirebilmek olacak. Kızlarımızın yaptığı büyük başarının devamı için tüm ilçemizin desteğine ihtiyacımız var. Ekibimizin yanında olan destek veren herkese sonsuz teşekkürler” dedi.