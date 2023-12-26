5 takımın katılımıyla, tek devreli lig statüsüne göre düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde heyecan 4.hafta maçlarıyla sona ererken, lider Osmancık Belediye, şampiyonluğunu ilan etti.

Yeni Spor Salonunda oynanan maçlar, günün ilk karşılaşması Osmancık Belediye ile Çorum Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü ve Derneği (BEDER) arasında yapıldı. İlk seti 25-7, ikinci seti ise 25-20 kazanan Osmancık Belediye 2-0'lık avantaj yakalarken, üçüncü sette rakibine 25-22 üstünlük sağlayan BEDER durumu 2-1'e getirerek Osmancık temsilcisine maç sayısı şansı tanımadı. Dördüncü seti de 25-19 kazanan Osmancık Belediye sahadan 3-1 galip ayrıldı ve 3'te 3 yaparak 9 puanla liderliğini sürdürdü. BEDER ise 2 puanda kaldı.

Osmancık Belediye, en yakın takipçisi Sungurlu Belediye maçlarını tamamladığı için son hafta müsabakaları öncesinde şampiyonluğunu ilan etti. Osmancık ekibi, üst üste altıncı kez şampiyon oldu.

