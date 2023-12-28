Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün 2023 yılı faaliyet programında yer alan Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliği’nde heyecan sona erdi. 5 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği il birinciliğinde önceki gün son maçlar oynandı. Yeni Spor Salonu’nda oynanan son maçlarda bir hafta önce şampiyonluğunu ilan eden Osmancık Belediyespor, Çorum Voleybol Spor Kulübü’nü 3-0, Özel Bilgi Koleji ise Çorum BEDER’i aynı skorla mağlup etti.

Bu sonuçların ardından 4 maçın tümünü kazanan Osmancık Belediyespor genç kızlar kategorisindeki altıncı şampiyonluğuna ulaşırken, 8 puanlı Sungurlu Belediyespor ikinci olarak tamamladı. 7 puanı bulunan Özel Bilgi Koleji Spor Kulübü il üçüncüsü, 2 puanlı BEDER ise il dördüncüsü oldu.

Son maçın ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa, sporculara ise madalya verildi.

