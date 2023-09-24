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Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Güreşlerin finalinde Özkan Yılmaz ile Mustafa Doğan Özkaya karşılaştı. Yılmaz'ı yenen Özkaya, başpehlivan oldu. Mustafa Taş ve Ünal Karaman ise üçüncülüğü paylaştı.

Beş kişinin yarıştığı güreşlerin ağalık ihalesini ise 6 milyon 519 bin lira ile iş insanı Selman Erdoğan elde etti.