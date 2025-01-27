Osmancık, bu hafta önemli bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Badminton Şampiyonası, 31 Ocak-2 Şubat tarihlerinde Osmancık’ta gerçekleştirilecek.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi Başkanı ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar, şampiyonaya aralarında Avrupa ve Dünya dereceleri bulunan 33’ü kadın 74 sporcunun katılacağını belirtirken, federasyon görevlileri, sporcular, antrenörler, refakatçiler ve fizyoterapistler olmak üzere 3 gün boyunca 150 kişilik bir kafileyi Osmancık’ta ağırlayacaklarını söyledi.

Boyar, şampiyonada dereceye giren sporcuların Bedensel Engelliler Olimpiyat, Dünya ve Avrupa’da mücadele edecek milli takımları oluşturacaklarını da sözlerine ekledi.