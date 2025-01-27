Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.Lig 20.Grup’ta mücadele eden Buharaspor’un fikstürü açıklandı. TFF’den yapılan açıklamada, 5 takımın çift devreli lig statüsüne göre mücadele edeceği 5.Grup’ta Çorum’dan Buharaspor, Yozgat’tan Yurdum Gençlikspor, Kırşehir’den Kırşehir FK, Kırıkkale’den Metropolspor ve Kayseri’den Erenköyspor’un yer aldığı belirtildi. 8 Şubat’ta başlayacak olan Kadınlar 3.Futbol Ligi 20.Grup’ta Çorum temsilcisi Buharaspor’un ilk haftayı BAY geçeceği açıklanırken, Çorum temsilcisi Buharaspor sezonun ilk maçını 2.hafta sahasında Kırşehir FK ile oynayacağı duyuruldu.

20.Grup’ta ilk yarının son maçı 1 Mart Cumartesi günü oynanacak maçların ardından tamamlanırken, ikinci yarı ise 15 Mart Cumartesi günü oynanacak 6.hafta maçları ile yeniden başlayacak. Sezon, 12 Nisan Cumartesi günü oynanacak 10.hafta maçlarının ardından tamamlanacak.

Çorum temsilcisi Buharaspor ikinci hafta sahasında Kırşehir FK’yı konuk ettikten sonra 3.hafta Kırıkkale deplasmanına giderek Metropolspor ile karşılaşacak. Buharaspor 4.hafta sahasında Kayseri Erenköyspor’u ağırladıktan sonra ilk yarının son hafta maçını Yozgat deplasmanında Yurdum Gençlikspor ile oynayacak.