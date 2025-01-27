Çorum Osmancık Okçuluk Spor Kulübü sporcularından S.Sude Tak ve Ufuk Genç geçtiğimiz gün Samsun’da gerçekleşen Okçuluk Salon Federasyonu Kupası’nda mücadele ettiler. Çorumlu iki sporcu turnuvada büyük bir başarıya imza atarken, S.Sude Tak Türkiye Şampiyonu, Ufuk Genç ise Türkiye ikincisi olmayı başardı. Bu başarılarının yanı sıra yine Samsun’da gerçekleşen milli takım seçmelerinde de derece yapan Çorumlu sporcular 17-23 Şubat tarihleri arasında Samsun’da yapılacak olan Okçuluk Salon Avrupa Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA