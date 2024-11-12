Son 6 yılın şampiyonu Osmancık Belediyespor, Özel Bilgi Koleji galibiyetinin ardından bu akşam Sungurlu Belediyespor’la oynayacağı maçı da kazanmaya odaklanırken, antrenör Ümit Gökgöz yaptığı açıklamada, hedeflerinin üst üste yedinci şampiyonluk olduğunu ifade etti. Gökgöz, “Rakibimiz Bilgi Koleji teknik ekip ve sporcularını verdikleri mücadele ve iyi oyunlarından dolayı kutluyoruz.

Hedefimiz Çarşamba günü Sungurlu Belediyespor, Cuma günü de Çorum Voleybol maçlarını kazanarak üst üste yedinci kez şampiyon olmak. Bunun için sporcularımızdan bugün yaptığımız basit hataları azaltıp daha iyi oyun bekliyoruz” dedi.