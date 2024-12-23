2 grupta 7 takımın mücadele ettiği Kulüplerarası Yıldız Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde A grubu maçları tamamlandı.

A grubunun son maçı, Osmancık Belediyespor’la Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü arasında, Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynandı. Osmancık ekibi, üstün oynadığı maçı 3-0 kazanarak ikide iki yaptı ve yarı finale lider olarak yükseldi. İkinci maçını da kaybeden Beden Eğitimi Öğretmenleri turnuvaya veda ederken, Çorum Voleybol ise grup ikincisi olarak yarı final bileti aldı.

A grubunda daha önce oynanan maçlarda, Çorum Voleybol Beden Eğitimi Öğretmenlerini 3-0, Osmancık Belediye de Çorum Voleybol’u 3-0 yenmişti.

B GRUBUNUN SON MAÇLARI BU AKŞAM

4 takımlı B grubunda ise son maçlar bu akşam oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maçlarda, saat 18.00’de puansız Sungurlu Belediye ile 3 puanlı Mecitözü Doğuşspor, saat 19.30’da ise 6 puanla lider durumda bulunan Dinamik Spor Kulübü ile 3 puanlı Arena Gençlikspor karşılaşacak.