Osmancık Ömer Derindere MYO bahçesinde düzenlenen törene Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Nurullah Alkan, İlçe Jandarma Komutanı Nuri Uyar, CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretim görevlileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından, protokol üyeleri mezuniyetle ilgili konuşmalarını yaptı. Konuşmalarda öğrencilere ve ailelerine teşekkür edilirken, mezuniyetin hem bir son hem de yeni bir başlangıç olduğu vurgulandı.

Mezuniyet töreninde, 2024-2025 döneminde başarı göstererek dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Protokol üyeleri tarafından sahnede ödüllerini alan öğrenciler, emeklerinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşadı.

Bilgisayar Teknolojileri, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Elektronik ve Otomasyon, Mimarlık ve Şehir Planlama, Mülkiyet Koruma ve Güvenliği, Tasarım, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler ile Yönetim ve Organizasyonları Bölümü öğrencileri ön lisans eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun oldu. Programın sonunda öğrenciler geleneksel kep atma töreniyle mezuniyetlerini kutladı.

Öğrencilerin ve ailelerinin duygusal anlar yaşadığı tören, müzikler eşliğinde büyük bir coşkuya dönüştü.

Muhabir: Haber Merkezi