Çorum’un Osmancık İlçesi’ndeki 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu yeni binasına taşınıyor.

Yık yap kapsamında yeniden yapılan Osmancık 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu yeni eğitim öğretim yılında kendi binasında faaliyet gösterecek.

Bina inşaatı süresinde 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitimlerine devam etmişti.

Okuldan yapılan açıklamada “Dört yıl boyunca bize kapılarını açan, sıcaklığıyla yuva gibi hissettiren Tevfik İleri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesine kalpten teşekkür ediyoruz” denildi.

Ayrıca iki okulun idareci ve eğitimcileri veda kahvaltısında biraraya geldi.

Muhabir: Haber Merkezi