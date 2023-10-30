Tahmini Okuma Süresi: dakika

Osmancık'ta bir dönem radyo işletmeciliği, muhabirlik, esnaflık, Yeşiçatma Mahallesi Muhtarlığı görevlerinde bulunan Osmancık Muhtarlar Derneği Başkanı Faruk Delibaş, önceki gün sabaha karşı vefat etti. Delibaş'ın vefatı ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu. Delibaş için Qazar günü ikindi namazını müteakip Beyler Çelebi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından Faruk Delibaş, Asri Mezarlık'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Cenazeye Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, eski belediye başkanları Serdar Kurşun, Bekir Yazıcı, Hamza Karataş, iş adamları, esnaf, siyasi ve STK'ların başkan ve temsilcileri ile çok sayıda muhtar katılarak, ailesine taziyede bulundu.