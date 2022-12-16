Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölgesel Amatör Lig 6.Grup 12.hafta maçında Kayseri temsilcisi Talasgücü Belediyespor ile Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor karşı karşıya gelecek. İnişli-çıkışlı bir performans ortaya koyan Osmancık Belediyespor, Pazar günü oynanacak maçta güçlü rakibi Talasgücü Belediyespor’u yenerek üst sıralara tırmanmak istiyor. 25 puanlı Talasgücü Belediyespor ile 15 puanlı Osmancık Belediyespor arasında Kayseri Atatürk Spor Kompleksi Yan Sahası’nda oynanacak olan bu kritik karşılaşma saat 14.00’de başlayacak.

Grup’ta oynanacak olan haftanın diğer maçlarında ise, Suvermez Kapadokyaspor ile Yozgat Belediyesi Bozokspor, Hacılar Erciyes ile Sincan Belediyespor, Yozgatspor 1959 ile Kırıkkale Yahşihanspor, Ankara TKİ ile Develigücüspor, Başkent Şafakspor ile Mucurgücü ve Niğde Belediyespor ile Eskil Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Rıfat KARA)

