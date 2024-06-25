Girinoğlan Köyü'ndeki anız yangını paniğe neden oldu. Geniş bir alana yayılan yangın çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hızla Osmancık Belediyesi itfaiye ekiplerine haber vermesi sonrası daha fazla büyümeden kontrol altına alarak söndürdü.

Yangını itfaiye ekiplerinin etkili müdahalesi sayesinde büyük bir felakete dönüşmeden önlendi. Bu olay, yangın güvenliği konusunda toplumun ve yetkililerin ne kadar hazırlıklı olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.



Editör: RIFAT KARA