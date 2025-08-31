Çorum’un Osmncık İlçesi’ndeki Koyunbaba Türbesi yanında yapımı süren cami inşaatında sona gelindi. Hayırsever iş insanı merhum Mustafa Yiğittaşçı’nın katkılarıyla yükselen camide çalışmalar hızla ilerlerken, belediye yöneticileri de sahada incelemelerde bulundu.

Zümrüt Kiremit Fabrikası sahibi, hayırsever iş insanı merhum Mustafa Yiğittaşçı tarafından Koyunbaba Türbesi yanında yaptırılan camii inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Dağ, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özoğlu ile birlikte yapım çalışmaları devam eden cami inşaatında incelemede bulundu.

Yapım çalışmalarında son aşamaya gelinen cami inşaatı hakkında yetkililerden bilgi alan Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Dağ, çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, caminin mümkün olan en kısa süre içerisinde ibadete açılması konusunda çalışmaların yoğun bir tempoda sürdüğünü belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi