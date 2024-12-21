Toplantı, Vali Ali Çalgan yönetiminde Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi Üyeleri, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve Osmancık esnaf temsilcilerinin katılımıyla Valilik’te gerçekleşti.

Toplantıda, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden, D-100 Karayolu'nun Osmancık ilçe merkezi içindeki geçişiyle ilgili yapılan ve yapılacak düzenlemelere dair detaylı bilgi alındı. Vali Ali Çalgan, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Genel Meclisi Üyeleri ve esnaf temsilcilerinin görüş, talep ve önerilerini dinledi.

Esnaf ve bölge sahiplerinin, yol geçişinin etkilerinden dolayı yaşadıkları sıkıntılar ve çözüm önerileri de toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Vali Çalgan, talepleri dinleyerek, ilçede trafik akışının düzenlenmesi ve halkın taleplerinin karşılanması adına atılacak adımlar hakkında açıklama yaptı.

İstişare toplantısının sonunda, ilgili tarafların belirlediği çözüm önerileri doğrultusunda, düzenlemelerin daha verimli hale getirilmesi ve halkın yaşam kalitesinin artırılması için gerekli çalışmaların hızla yapılacağı belirtildi.

Editör: HABER MERKEZİ