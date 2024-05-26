Osmancık Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, sesli anons sistemi tamamen dijitalleştirilerek, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen vefat duyuruları, kayıp ilanları, meteorolojik uyarılar, ihale bilgileri, su kesintisi bildirimleri ve çeşitli etkinlik duyuruları gibi önemli bilgiler hem sesli hem de yazılı olarak cep telefonlarına iletiliyor. Uygulama, Google Play ve App Store üzerinden Android ve İOS telefonlar için indirilebilecek ve Osmancık Belediyesi’nin sesli yayın sisteminden yapılan tüm anonslar, uygulamayı yükleyen herkes tarafından takip edilebilecek.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, bu yeni hizmeti “Yeni hizmetimiz hayırlı olsun. Artık Osmancık Belediyesinin sesli anonslarını ve belediye duyurularını cep telefonundan takip edebilirsiniz.” sözleriyle duyurarak uygulamanın indirme linklerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Ahmet Gelgör, bu hizmetin Osmancık halkına daha hızlı ve etkin bir bilgilendirme sağlayacağını belirtti.

Editör: KEMAL YOLYAPAR