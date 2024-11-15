4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol İl Birinciliğinde heyecan 2.hafta maçlarıyla devam etti. Osmancık Belediye ikide iki yapan tek takım olarak son haftaya lider girdi.

İlk maçında Özel Bilgi Koleji’ni 3-1 yenen Osmancık Belediye, ikinci maçında Sungurlu Belediye ile karşılaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan ve çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-23, ikinci seti 28-26, üçüncü seti ise 25-22 alan Osmancık Belediye parkeden 3-0 galip ayrıldı. Puanını 6’ya yükselten Osmancık temsilcisi bugün Çorum Voleybol’la şampiyonluk maçına çıkacak.

BİLGİ KOLEJİ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

2.haftanın diğer maçında ise Özel Bilgi Koleji ile Çorum Voleybol karşılaştı. Yine Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ilk seti Bilgi Koleji 25-22 alarak öne geçerken, ikinci seti 25-23 kazanan Çorum Voleybol durumu 1-1’e getirdi. Üçüncü seti 25-15, dördüncü seti ise 25-19 alan Bilgi Koleji maçı da 3-1kazanarak ilk galibiyetini aldı. Sungurlu Belediye ise 3 puanda kaldı.

SON MAÇLAR BU AKŞAM

İl birinciliğinde son maçlar bugün oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda, saat 17.00’de başlayacak maçta Çorum Voleybol’la Osmancık Belediye günün ilk maçında karşı karşıya gelecek olup, Osmancık ekibi 3-2 yenilse bile üst üste yedinci şampiyonluğunu ilan edecek.

Saat 18.30’da başlayacak günün diğer maçında ise Özel Bilgi Koleji ile Sungurlu Belediye karşı karşıya gelecek.