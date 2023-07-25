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Program sonrası açıklama yapan Okudan, bugüne kadar 4 bin ton arpa, 3 bin ton buğday olmak üzere toplam 7 Bin ton mal alındığı, randevu verilen ve bekleyen alımlar ile toplamda şuanda 12 bin ton alım yapıldığını söyledi.

Okudan, “Bugün Yönetim Kurulu üyelerimiz ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisi yetkililerini ve hasatlarını teslim etmeye gelen çiftçilerimiz ile bir araya geldik. Yetkililerden aldığımız bilgi doğrultusunda bugüne kadar 4 bin ton arpa, 3 bin ton buğday olmak üzere toplam 7 Bin ton mal alındığı Randevu verilen ve bekleyen alımlar ile toplamda şuanda 12 bin ton alım yapılmış ve alımların devam ettiği ve son çiftçimiz gelene kadar kota sorunu olmadan mal alımı yapılacağını söylediler. Akabinde mahsullerini vermeye gelen Çiftçilerimiz bu sene alımlardan ve fiyattan memnun olduklarını söyleyerek bizleri sevindirdiler. Osmancıklı Çiftçilerimiz Adına Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Teşekkür Ederim” şeklinde açıklama yaptı.