Son beş ayda iki kitabı yeni baskı yapan, üç yeni kitabı yayınlanan Çorumlu yazar Osman Çeviksoy’un son kitabı “Sevgili Kol Saatlerim Çınaraltı Yayınlarından çıktı.

Eğitimci-yazar Çeciksoy’un bu kitabı, bir nefeste okunabilecek 70’ten fazla öyküden oluşuyor.

Öyküler, yoğun bir dille, anlam derinlikleri içerecek, okuyucuya geniş hatırlatmalar, derin değerlendirmeler yaptıracak biçimde kaleme alındı.

Bu küçük hacimli öykülerle yaşananların yeniden sorgulanması, yeni düşünce kapılarının aralanması hedeflenmiş bulunuyor.

Yazarın mart - temmuz ayları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi, Çınaraltı ve Akçağ yayınları tarafından çıkarılan beş kitabı şunlar:

Çanakkale Gülü, Sevgiden Ötesi Var, Güzel Gözlü Benek Sultan, Ağlamak Yasak, Sevgili Kol Saatlerim.