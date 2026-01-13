Emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Göv, Oytun Yumurta San. Tic. Ltd. Şti. yetkilileri Mert Özvataf ve Kenan Çalışkan ile Neco Ortadoğu Tavukçuluk San. Tic. Ltd. Şti. yetkilisi Harun Raşit Kanan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Sungurlu OSB’de temeli atılması planlanan toz ve likit yumurta üretim tesisine ilişkin yapılacak çalışmalar ve oluşturulacak istihdam olanakları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiği ifade edildi.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek, Sungurlu OSB’ye yapılacak yatırımın ilçe ekonomisine ve istihdama önemli katkılar sağlayacağını belirtti ve yatırımın Sungurlu’ya hayırlı olmasını diledi.