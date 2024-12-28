Çorum OSB Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıda, Çorum OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu organlarına yönelik seçimler gerçekleştirildi. Katılımcılar, sanayicilerin talepleri ve bölgedeki altyapı ihtiyaçları üzerine istişarelerde bulunarak, OSB’nin 2025 yılı bütçesini de onayladı. Toplantıda ayrıca, bölgeye yönelik yeni projeler ve gelişmeler hakkında da değerlendirmeler yapıldı.

Vali Ali Çalgan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, sanayicilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgedeki altyapının güçlendirilmesi konusunda kararlılık vurgusu yaptı.

Editör: HABER MERKEZİ