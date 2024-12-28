AHL Park AVM, Çorum’un ilk alışveriş merkezi olması özelliğinin yanı sıra şehrimizi bir çok ilklerle buluşturmaya devam ediyor. 3 kattan ve aralarında bir çok ünlü markanın da bulunduğu 129 mağazadan oluşan AHL Park’ta yeme içme alanları, spor kompleksi, çocuk eğlence alanları ve sinema bulunuyor. 1500 araçlık otoparkı da bulunan AHL Park ayrıca çok sayıda kişiye iş imkanı sunuyor.

GÜVENLİ VE HUZURLU

ALIŞVERİŞİN ADRESİ

Çorumlular, AHL Park ile hayatına mutluluğu, neşeyi, lezzeti, modayı ve eğlenceyi katarken gün boyunca aileler, çocukları ve misafirleri ile güvenli ve nezih bir ortamda alışverişlerini yapmanın keyfini çıkarıyor.

Çorum’a kazandırıldığı günden bu yana bölge halkının da olmazsa olmazı haline gelen AHL Park, Çorum’a turist olarak gelenler için de vazgeçilmez adreslerden biri oldu.

Çorum’da yapılan birçok sosyal faaliyetler ile çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapan AHL Park, 7’den 70’e herkesin güzel vakit geçirebileceği kurumsal bir marka haline dönüşerek Çorum’un değerine değer katıyor.

AHL Park, birçok kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının toplum yararına geliştirdiği sosyal projeleri bünyesinde sunduğu imkanlarla çocuklara, gençlere, sanata, sanatçıya, tüm Çorum halkına, eğitici ve bilinçlendirici faaliyetlerde bulunmalarına fırsat sunuyor.

AHL Park sadece Çorum’a değil, bölgedeki birçok ilçe ve şehre hitap eden, bu özelliğiyle de Çorum’a yerli turist çeken, ilimize gelenler için de alışverişlerini güvenle yapabilmelerini sağlayan, ailelerin çocuklarıyla güven ve huzur içinde vakit geçirebilecekleri önemli bir kuruluş haline geldi.

Çorum’a kazandırılmadan önce kamuoyunda ölü yatırım gözü ile bakılan AHL Park, hiçbir iş adamının Çorum’a yapmadığı hatta yapmaya cesaret edemediği bir yatırım olarak hizmete girdikten sonra 7’den 70’e herkesi misafir ediyor.

Çorum’un aldığı ciddi yatırımlardan birisi olan AHL Park’ı Çorum’a kazandıran Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı tarafından kar zarar hesabı gözetmeksizin açılması ve bölgenin parlayan yıldızı haline dönüşmesi de şehrimize büyük bir katma değer sağlıyor.

Editör: HABER MERKEZİ