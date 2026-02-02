Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti Ocak ayı toplantısı, Çorum Valisi Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda Çorum OSB’de faaliyet gösteren yatırımcıların süre uzatım talepleri, yeni açılan parsellerde yatırım yapmak isteyen firmaların durumları, kiralama talepleri ile altyapı çalışmaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda Çorum OSB’nin yatırım cazibesinin artırılması, mevcut yatırımların sürdürülebilirliği ve altyapı hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ