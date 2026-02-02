Çorum Valiliği tarafından hazırlanan ve Çorum İl Özel İdaresi ortaklığıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirilecek “Mevsimlik Tarım İşcilerine Hitit Güneşi ile Doğan Sosyal Entegrasyon Projesi” protokol imza töreni Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Protokol, Vali Ali Çalgan ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. Törene Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Tarım Müdürü Hasan Taş, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, OKA Çorum İl Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç ve Valilik AB proje ekibi katıldı.

2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında OKA tarafından 3,8 milyon TL destek sağlanacak toplam 9,5 milyon TL bütçeli proje İl Özel İdaresi, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’nün eşfinansman katkısıyla yürütülecek. Proje, uyarınca Cumhurbaşkanlığı Mevsimlik Tarım İşçileri Genelgesi doğrultusunda mevsimlik tarım işçilerine yönelik model bir yaşam ve barınma merkezi oluşturulması hedefleniyor.

TARIM İŞÇİLERİ

DESTEKLENECEK

İlimizde tarımsal üretimde önemli bir yere sahip olan mevsimlik tarım işçilerinin; barınma koşullarının iyileştirilmesi, sosyal uyumlarının güçlendirilmesi, temel kamu hizmetlerine erişimlerinin artırılması ve toplumsal entegrasyonlarının desteklenmesi amaçlanan proje kapsamında insan onuruna yakışır yaşam alanlarının oluşturulması, sosyal ve eğitsel faaliyetlerin yaygınlaştırılması ile kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüleceği belirtildi.

Çorum’un tarihî ve kültürel mirasından ilham alınarak hazırlanan projenin mevsimlik tarım işçilerini yalnızca geçici iş gücü olarak değil, sosyal hayatın aktif bir unsuru olarak ele alan bütüncül bir yaklaşım sunduğu da dile getirildi. Projenin uygulanmasıyla birlikte, ilimizde mevsimlik tarım işçilerine yönelik hizmetlerin daha planlı, sürdürülebilir ve insan odaklı bir yapıya kavuşturulmasının da amaçlandığı açıklandı.

Vali Ali Çalgan projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, mevsimlik tarım işçilerinin ilin tarımsal üretiminde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayarak, tarım işçilerinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu ifade etti.

Vali Çalgan, projenin yalnızca barınma ihtiyacını karşılamaya yönelik olmadığını belirterek, “Hedefimiz; eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama kadar her alanda insan onuruna yakışır bir yaşam standardı oluşturmak. Çocukların eğitimden kopmadığı, kadınların sosyal hayata aktif katılım sağladığı ve ailelerin güvenli, düzenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebildiği örnek bir model kuruyoruz. Projeye destek veren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Projemizin şehrimize ve emekçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK