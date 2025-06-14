Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Vali Ali Çalgan başkanlığında OSB Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Çalgan ile birlikte OSB Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Gündemde, bölgede devam eden inşaat sürecindeki yatırımlar ve yatırımcıların süre uzatım talepleri yer aldı.

Projelerin mevcut durumu değerlendirildi; üretim süreçlerinin hızlandırılması ve yatırımcıların karşılaştığı bürokratik engellerin azaltılması üzerine görüşmeler yapıldı.

Toplantıda ayrıca, Çorum OSB’nin altyapı çalışmaları, yatırım teşvikleri ve yeni proje talepleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR