Türkiye'de Alevi toplumu tarafından saygıyla anılan “Dede Garkın Ocağı Dedesi” Hüseyin Dedekargınoğlu için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından vefa etkinliği düzenleniyor.

Alevilerin önde gelen kanaat önderlerinden, ‘Dede Garkın Ocağı Dedesi’ Alacalı Hüseyin Dedekargınoğlu için vefa etkinliği düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bakanlık bünyesindeki Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan etkinlik bugün (14 Haziran 2025 Cumartesi günü) saat 15.00’de Ankara Resim ve Heykel Müzesi Türk Ocağı Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Etkinlikte; Şah-ı Merdan Semalaması, deyiş dinletisi, Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Seval Eroğlu, Sercan Direk, Nahide Saygun Akkal konserleri yer alacak.

Programa konuşmacı olarak ise Prof. Dr. Ahmet Taşgın katılacak.

Editör: KEMAL YOLYAPAR