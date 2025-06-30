Toplantıda, OSB’de faaliyet gösteren yatırımcıların talepleri tek tek ele alındı. Mevcut altyapı çalışmaları ile birlikte önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar masaya yatırıldı.

Özellikle yaz aylarında artan su ihtiyacı nedeniyle, kuraklık koşullarının OSB’deki su temin imkanlarına etkisi değerlendirildi.

Toplantının gündem başlıklarından biri de, kurulması planlanan Çorum OSB Sürekli Eğitim Merkezi oldu. Merkezin fizibilite sürecinde gelinen aşama görüşüldü ve eğitim merkezinin konumu konusunda kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, yatırım ortamının güçlendirilmesine yönelik istişarelerin ardından sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK