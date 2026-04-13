Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu öğrencileri, “Okur-Yazar Buluşmaları” kapsamında yazar Nurcan Kocaman ile bir araya geldi.

Etkinlikte öğrenciler, birlikte okudukları kitabı değerlendirerek okuma kültürü üzerine kapsamlı bir söyleşi gerçekleştirdi. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında yapılan programda öğrenciler, okuma alışkanlığının bireysel gelişime katkısını paylaşırken, yazar Nurcan Kocaman da yazarlık serüveni ve kitapların hayatımızdaki yeri üzerine deneyimlerini aktardı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada öğrenciler, merak ettikleri soruları yazara yöneltme fırsatı buldu. Program sonunda Kocaman, öğrencilerin kitaplarını imzalayarak hatıra fotoğrafları çektirdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ