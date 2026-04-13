İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde büyük ve küçükbaş hayvanlara yönelik tanımlama ve aşılama çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Sungurlu, Osmancık, Mecitözü ve Laçin’de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan veteriner hekimler tarafından sahada yürütülen çalışmalarda büyük ve küçükbaş hayvanların kulak küpesi ile kimliklendirme işlemleri yapılırken, bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı koruyucu aşılama uygulamaları da gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla hayvan hastalıklarının erken teşhis edilmesi ve kontrol altına alınmasının, hayvan hareketlerinin kayıt altına alınmasının ve sürü sağlığının korunmasının amaçlandığını belirten yetkililer ayrıca bu uygulamalar sayesinde hayvansal üretimde verimliliğin artırılması ve üreticilerin ekonomik kayıplarının önlenmesinin hedeflendiğini kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığını korumaya ve sürdürülebilir hayvancılığı desteklemeye yönelik saha çalışmalarının planlı şekilde sürdürüleceğini belirterek üreticilerin aşılama programları konusunda ilçe müdürlükleri ile iletişim halinde olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ