İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Mecitözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından Kuyucak Köyü’nde bulunan sertifikalı aronya bahçesinde yerinde kontrol ve inceleme çalışması gerçekleştirildi.

İncelemelerde bahçenin genel durumu, bitki gelişimi, bakım uygulamaları ve sertifikasyon kriterlerine uygunluğu teknik ekip tarafından değerlendirildi. Kontroller sırasında üreticiye üretim sürecinin sürdürülebilir ve kaliteli şekilde devam etmesi için gerekli teknik bilgilendirmeler de yapıldı.

Son yıllarda katma değeri yüksek alternatif ürünler arasında yer alan aronya üretiminin yaygınlaştırılması için saha çalışmalarının sürdüğünü belirten yetkililer bu kapsamda üreticilerin gelir düzeyinin artırılması ve tarımsal üretimde çeşitliliğin desteklenmesi amacıyla teknik destek faaliyetlerinin devam ettiğini ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK