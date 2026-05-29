Çorum'da 3 yıl önce evinde mum yapmaya başlayan Şeyma Nur Çöplü, yaptığı mumlar büyük ilgi görünce şehir merkezinde kendi atölyesini kurdu. Daha sonra Çorum'a gelen insanların alabileceği farklı bir hediyelik eşya tasarlamaya karar veren Çöplü, Çorum'un tarihi ve kültürel simgelerinden ilham alarak Çorum Saat Kulesi, Hitit uygarlığı ve sanatının en bilinen sembolü güneş kursu ve Çorum leblebisini muma dönüştürmek için kalıplar yaptı. Çöplü, hazırladığı kalıplarla mumdan şehrin simgelerinin figürlerini yapıyor. Özellikle şehri ziyaret eden vatandaşlar, mumlara büyük ilgi gösteriyor.

"ÇORUM KÜLTÜRÜNÜ MUMLARLA TANITMAK İSTEDİM"

Çorum'un en bilinen değerlerinden biri olan leblebiyi farklı bir bakış açısıyla tasarladığını kaydeden Çöplü, "3 yıl öne mum yapmaya başlamıştım. Daha sonra küçük bir atölye açtım. Atölyemde çeşitli mumlar tasarlıyorum. Çorum'un en bilinen değerlerinden biri olan leblebi mumlarımız en çok ilgi görüyor. İnsanlar klasik hediyelikler yerine daha farklı, modern tasarımlı mumlar alabilsin, yakınlarına hediye edebilsin diye saat kulesi, leblebi, Hattuşa mumlarımı tasarladım. Mum insanlara hatıra, sıcaklık hissi veriyor. Ben de Çorum kültürünü mumlarla tanıtmak istedim" dedi.

"TAMAMEN YAPTIĞIM KALIPLARLA HAZIRLIYORUM"

Mumların yapılma sürecini anlatan Çöplü, "İnsanlar Çorum denildiğinde artık sadece saat kulesi ve leblebiyi değil, bu tasarımları da hatırlasın istiyorum. Bu ürünlerin hepsini kendi el emeğimle, yaptığım kalıplarla hazırlıyorum. Paketlemesi, etiketlemesi ve her şeyi bize ait" diye konuştu.

Çöplü, Süper Lig'e yükselen Çorum FK'nın başarısını da yaptığı mumlarla anlatmak için çalışmalara başladığını dile getirdi.

