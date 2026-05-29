AK Parti Çorum Teşkilatı, Kurban Bayramı’nın ikinci günü parti binasında düzenlediği bayramlaşma programında vatandaşlar ve partililerle bir araya geldi. İl Başkanı Yakup Alar, programa katılanlarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma programına AK Parti MKYK Üyesi Prof. Dr. Hülya Terzioğlu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Duran Bıyık, 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, İl Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan ve partililer katıldı.

Bayramlaşma programında konuşan AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, “Teşkilatımızın gücüyle biriz, beraberiz; ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde daima güvendeyiz. İl ve ilçe teşkilat mensuplarımız, dava ve yol arkadaşlarımızla bayramlaşma programımızda bir araya gelerek birlik ve beraberliğimizi bir kez daha pekiştirdik.

Muhabbetin, kardeşliğin ve dayanışmanın hâkim olduğu programımızın teşkilatımıza ve şehrimize hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı’nı bir kez daha tebrik ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından program partililerin bayramlaşması ile sona erdi.

