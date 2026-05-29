Merkezi İstanbul’da bulunan Çorumlu Eğitimci, Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) tarafından her yıl düzenlenen geleneksel bayram kahvaltısı, bu yıl da geniş katılımla gerçekleştirildi. İş, siyaset, bürokrasi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiren program, bayramın birlik ve beraberlik ruhuna güçlü bir örnek sundu.

ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yıldırım’ın ev sahipliğinde İskele Park Kafe’de düzenlenen programa; Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ile ilçe belediye başkanları katıldı.

Programda konuşan ÇESİAD Başkanı Mehmet Yıldırım, davete icabet eden tüm katılımcılara teşekkür ederek, dayanışma ve kardeşlik ruhunun güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. Yıldırım, geleneksel hale gelen bu buluşmaların, hemşehri dayanışmasını pekiştirdiğini vurguladı.

Muhabir: SELDA FINDIK