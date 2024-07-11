Ortaköy Belediye Başkanı Taner İSBİR, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a ilçenin eksik ve taleplerini iletti.

İsbir, Çorum’a gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret kapsamında Ak Parti il Başkanlığı’nda belediye başkanları ile de bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme fırsatı yakalayarak Ortaköy’ün eksik ve taleplerini iletti.

Başkan İsbir, yapmış olduğu açıklamada, ilçenin içme suyu şebekesini yenilemek için Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’a 27 milyon liralık proje dosyasını sunup, kendisini Ortaköy’e davet ettiklerini belirterek, “Bakan Ersoy taleplerimizi olumlu karşılayarak destek vereceklerini söyledi. Ortaköy ilçesine de ziyarette bulunacaklarını belirtti. İlgisinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ilçe halkım adına teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan İsbir, görüşme esnasında Bakan Ersoy'a el örgüsü çanta ve çorap hediye etti.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ